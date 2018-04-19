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SABAH Yazarlar Kulübü ’da

SABAH Gazetesi tarafından gündeminin dünyaya doğru anlatılması amacıyla başlatılan programın ayağında Ankara - ilişkileri masaya yatırıldı

ALPASLAN DÜVEN Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018
SABAH Yazarlar Kulübü Londra’da
SABAH Yazarlar Kulübü 'nin başkenti 'da "Dünya siyasetinde çalkantılı dönem: ve İngiltere" konulu panel gerçekleştirdi. SABAH Gazetesi tarafından 'un ardından Türkiye gündeminin dünyaya doğru anlatılması amacıyla kurulan ve Başbakanlık Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından desteklenen Sabah Yazarlar Kulübü, Londra Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde, Türkiye ile İngiltere ilişkilerini masaya yatırdı. Moderatörlüğünü A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in yaptığı panele, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü (BYEGM) Mehmet Akarca, SABAH yazarı Hilal Kaplan, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. ile SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar konuşmacı olarak katıldı.

'ERDOĞAN PÜSKÜRTTÜ'
Panelin açılış konuşmasını yapan Akarca, Türkiye'nin çok güzel ve çok hareketli bir coğrafyada yer aldığını belirterek "Çevremiz savaş ve kanla dolu. Ülkemiz ayağa kalkmasın diye çok farklı olaylar ile karşı karşıyayız" dedi. 1960'dan bu yana 10 yılda bir darbe olduğunu vurgulayan Akarca, "15 Temmuz 2016'da filmlerini aratmayacak şekilde 'cüler darbe girişiminde bulundu. Bu darbe girişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından püskürtüldü" diye konuştu. FETÖ darbe girişimi sonrasında Türkiye'ye ilk desteği veren Batı ülkesinin İngiltere olduğuna işaret eden Sabah yazarı Kaplan, girişimin ardından İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'ın ve bir süre sonra da Başbakan Theresa May'in Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlattı. Türk halkının YPG'ye yaptığı silah yardımları nedeniyle Türk halkının Amerika'ya karşı iyi duygular beslemediğini vurgulayan Kaplan, Türk halkının Avrupa ülkelerinin kendileri hakkında ne düşündüğünü pek de umursamadığı belirtti.

İNGİLİZ BASINI İYİ SINAV VEREMEDİ
15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında ve sonrasında İngiliz gazetelerinin darbe girişiminin "İslamcılara karşı" olduğunu yazarak, girişime meşruiyet sağlamaya çalıştığını anlatan İsmail Çağlar, gazetelerin darbecileri "seküler" diye nitelendirmesini eleştirdi. Hasan Basri Yalçın da, Türkiye'nin Arap Baharı'nda halk hareketlerine verdiği destekte Batı tarafından yalnız bırakıldığını söyleyerek "Yalnız olmak zordur ama bu sizi bağımsız ve özerk yapar" dedi.
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SABAH Yazarlar Kulübü Londra’da
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