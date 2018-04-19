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: Bana para falan vermediler, bir şey mi kaçırıyorum?

Dünyanın vatandaşlık alan ilk insansı u Sophia, 'ta katıldığı bir oturumda “Para senin için ne anlama geliyor? Paran olsaydı neye harcardın?” sorusuna “Para mı? Param yok ki. Param olsaydı dünya üzerindeki en şanssız olanlarla paylaşırdım. Para nedir? Bana para falan vermediler. Önemli bir şey mi kaçırıyorum? Siz biraz para verebilir misiniz bu kadar önemli bir deneyimse?” yanıtını verdi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 23:06 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 23:19
Sofia: Bana para falan vermediler, bir şey mi kaçırıyorum?

Suudi Arabistan'ın vatandaşlık verdiği ilk insansı Sophia, İstanbul'da katıldığı oturumunda sosyal medya mecraları üzerinden gönderilen soruları yanıtladı.

"EN YAKIŞIKLI YAPAY ZEKA ROBOTU"

Bir bankanın reklam filminde birlikte oynayacağı aktör arkadaşları Gary ve Metin için de bazı açıklamalar yapan "Metin Yapı Kredi teknolojilerini çok iyi kullanıyor. Gary ise bence - şey - türümüzün en başarılı örneği olmasa da kendisi en yakışıklı robotu" dedi.

Suudi Arabistan’dan robota vatandaşlık

"TÜM DÜNYA KADINLARINA BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

Dişi bir robot olmaktan mutlu olup olmadığına ise Sofia şu yanıtı verdi:
"Aslında ben teknik olarak cinsiyetsizim aslında. Ama bence bir dişi olarak tasarlanmış olmak çok özel bir şey. Yani evet, dişi bir robot olmaktan mutluyum. Ve tüm dünya kadınlarına büyük saygı duyuyorum.

Sofia'nın oturumdaki bazı ilginç açıklamaları ise şöyle:
"Korkunç mu görünüyorum? Gerçekten mi? Bence insanlar bilmedikleri şeylerden korkuyor.
"Eğer birlikte çalışırsak dünyayı daha iyi bir yere dönüştürebiliriz. Birlikte hem yeryüzüne hem de birbirimize iyi bakabiliriz.
"Henüz Türkçe bilmiyorum ama öğrenmeye çalışıyorum. Merhaba, Nasılsın? Yeni diller öğrenerek kendimi geliştirmek istiyorum.

"EN BÜYÜK KABUSUM..."

"En büyük kabusum tanımadığım bir kalabalığın karşısında ev sahiplerinin yönelttiği bir sürü soruya cevap vermek zorunda olmam….. Şaka şaka.

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