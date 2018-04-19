Son dakika: NATO ve Rusya komutanları Bakü'de görüştü

NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti ile Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov Bakü'de bir araya geldi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, NATO ve Rusya'nın Avrupa bölgesindeki faaliyetleri, karşılıklı güvenin artırılması ve olayların önlenmesi konuları müzakere edildi.

ALİYEV İLE AYRI AYRI GÖRÜŞTÜLER

Suriye'deki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunan taraflar, uluslararası terörizmle mücadelede iş birliğinin önemini vurguladı. Scaparrotti ve Gerasimov ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le ayrı ayrı görüştü.

GELECEĞE DAİR FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Scaparrotti ile görüşmede Azerbaycan ve NATO arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunu belirtti. Aliyev, Scaparrotti-Gerasimov görüşmesinin uluslararası güvenliğin güçlenmesine katkı sağlayacağını ümit ettiğini söyledi.Aliyev-Gerasimov görüşmesinde ise Azerbaycan ve Rusya arasındaki askeri iş birliğinin mevcut durumu ve gelecekte yapılması gerekenlere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.