Son dakika: Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Samsun 'da, FETÖ PDY propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı 'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Samsun'da, sosyal medyadan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Özgür Şahin'in Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. FETÖ/PDY propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şahin, 17 Nisan'da Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.