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: da terör propagandasına tutuklama

haberi... 'da, / propagandası yaptığı ve 'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 17:18
Son dakika: Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
'da, / propagandası yaptığı ve 'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Samsun'da, dan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Özgür Şahin'in Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. FETÖ/PDY propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şahin, 17 Nisan'da Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

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Son dakika: Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
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