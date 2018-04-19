Suudi Arabistan'dan sinema salonu hamlesi!

Suudi Arabistan'da 35 yıldır yürürlükte olan sinema yasağının kaldırılmasının ardından, bir adım daha atıldı.

Ülkede açılan sinema ihalesini Dubaili Mecid El Futtaim'in Vox Sinemaları kazandı. Şirket, 2 milyar Suudi Riyali harcayarak (yaklaşık 533 milyon ABD doları) 600 sinema daha açacağını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın ilk IMAX teknolojisine sahip sinemasının da önümüzdeki günlerde Riyad'da açılacağı açıklandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 24 Ekim 2017'de ülkesini "ılımlı İslam"a döndürme sözü vermişti.