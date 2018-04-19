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'dan sinema salonu hamlesi!

'da önümüzdeki 5 yıl içinde 600 sinema salonu açılacağı duyuruldu.

Giriş Tarihi: 19.4.2018 16:50
Suudi Arabistan'dan sinema salonu hamlesi!

'da 35 yıldır yürürlükte olan sinema yasağının kaldırılmasının ardından, bir adım daha atıldı.

Ülkede açılan sinema ihalesini Dubaili Mecid El Futtaim'in Vox Sinemaları kazandı. Şirket, 2 milyar Suudi Riyali harcayarak (yaklaşık 533 milyon ABD doları) 600 sinema daha açacağını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın ilk IMAX teknolojisine sahip sinemasının da önümüzdeki günlerde Riyad'da açılacağı açıklandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 24 Ekim 2017'de ülkesini "ılımlı İslam"a döndürme sözü vermişti.

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Suudi Arabistan'dan sinema salonu hamlesi!
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