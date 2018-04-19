Yunanistan çark ediyor

Yunanistan
Hükümet Söcüsü Dimitris Canakopulos, Didim açıklarındaki Hurşit kayalıklarına Yunan bayrağı asılmasının ardından Ankara
- Atina arasındaki söz düellosuna bir son verilmesi gerektiğini söyledi. Canakopulos, Ege'deki gerginliğin kimsenin işine yaramadığını belirtti. Canakopulos, Ege'deki kayalıklara bayrak diken Yunan gençler için de "Dış politika siviller ve onların öncülükleriyle yapılmaz. 40 yıldır Ege için Türkiye
ile aramızda zaten bir husumet var. Ege'deki kayalıklara bayrak dikmek, evimizin balkonuna bayrak asmaya benzemez" dedi.