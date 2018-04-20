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25 yaşındaki li Ahmet Nebil Akel hayatını kaybetti

lilerin işgaline karşı başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin 4'üncü cumasında, protestocular Cuma namazını 'de İsrail sınırında kıldı. İsrail askerlerinin ateş ettiği 25 yaşındaki hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 20.4.2018 16:21
25 yaşındaki Filistinli Ahmet Nebil Akel hayatını kaybetti

'in topraklarını işgal etmesinin ardından yaşanan olayların anıldığı 'nün 42. yıldönümünde 30 Mart'ta -İsrail sınırında başlayan ve 6 hafta sürmesi beklenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri devam ediyor.

Filistinlilerin İsrail işgaline karşı başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin 4'üncü cumasında, protestocular Cuma namazını sınırda kıldı. İsrail askerlerinin ateş ettiği 25 yaşındaki hayatını kaybetti. 4 haftadır süren protestolarda 36 kişi öldü 3000 kişi yaralandı.

ABD Başkanı 'ın üst düzey Ortadoğu elçisi, Gazze şeridindeki Filistinlilerin içinde bulundukları insani koşulları protesto etme hakkı olduğunu belirtti. Elçi, protestonun İsrail sınır güvenlik duvarından güvenli bir uzaklıkta ve şiddetten uzak gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Filistinliler, diğer Filistin bölgelerine hiçbir erişimi olmayanve etrafı İsrail toprakları ile sarılı Gazze'den diğer bölgelere geçebilecekleri pasajlar talep ediyorlar. Gazzedeki insani durumun bu ablukadan kaynaklandığını belirten Filistinliler, bu pasajların insani durumun iyileştirilmesi için önem taşıdığını vurguluyor.

İsrail ise Gazze'deki etkinliğine vurgu yaparak, bölgenin Hamas tarafından kontrol edildiğini, Hamas'ın silahlanmasını ve tünellerini öne sürüyor.

İsrail, Cuma sabah saatlerinde sınırın 500 metre yakınına yaklaşmamaları yönünde uyaran flyerlar dağıtmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail2in başkenti ilan etmesinin ardından bar bir yıla yakındır yoğunlaşan barış görüşmeleri kesintiye uğradı. Filistinlilleirn bu kararla birlikte neden barış görüşmelerinden çekildiği çeşitli organizasyolar ile dünya başkentlerinde anlatılmaya çalışılıyor. ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu özel elçisi Jason Greenblant barış görüşmelerinde önemli bir aktördü. Greenblantt Gazze'nin Hamas değil Filistin yönetimi tarafından kontrol edilmesinin altını çizmekteydi.

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25 yaşındaki Filistinli Ahmet Nebil Akel hayatını kaybetti
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