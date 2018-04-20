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ABD: ve kimyasal saldırının izlerini yok etmeye çalışıyor!

ABD, ve rejiminin Duma'daki kimyasal saldırıların izlerini silmeye çalıştığını iddia etti.

Giriş Tarihi: 20.4.2018 16:27
ABD: Rusya ve Suriye kimyasal saldırının izlerini yok etmeye çalışıyor!

BD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ve rejiminin Duma'da sivillere yönelik kimyasal saldırıların yerlerini dezenfekte etmeye çalıştıklarını iddia etti.

Sözcü Nauert, ABD'nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ekibinin şu ana kadar Duma'ya giremediğini teyit ettiklerini söyleyerek, "OPCW ekibinin 'nın Duma ilçesine hala giremediklerini teyit ettik. Elimizde Rus yetkililerin Suriye rejimi ile birlikte çalışıp Duma'ya girmelerini engellediklerine dair güvenilir bilgiler var. Rus yetkililerin Suriye rejimi ile birlikte kimyasal saldırıların kanıtlarını kaldırmak için çalıştığına inanıyoruz" dedi.

Neuert, "Bazı insanların 7 Nisan'da gerçekleştirilen kimyasal saldırılar hakkındaki ifadelerini değiştirmeye zorlandıklarını biliyoruz. Sahadaki güvenilir kişilerden hem Rusya hem de Suriye tarafından hikayelerini değiştirmeye zorlandıklarına dair raporlar aldık. Suriye'nin bu saldırılardan sorumlu olduğunu kesinlikle biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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ABD: Rusya ve Suriye kimyasal saldırının izlerini yok etmeye çalışıyor!
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