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'da tren sı: 54 yaralı

'nın kentinde meydana gelen tren sında 54 kişi yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 11:01 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 11:19
Avusturya'da tren kazası: 54 yaralı

Devlet Televizyonu ORF, Zürih ve Venedik yönlerinden gelen iki trenin garına yaklaşırken çarpıştığını duyurdu.

Zürih yönünden gelen trenin kondüktörü Susanne Fried, ORF'ye yaptığı açıklamada, çarpışma nedeniyle vagonlarda bulunan eşyaların düşmesi sonucu insanların yaralandığını belirterek, "Ölüm tehlikesi bulunan yaralımız yok." dedi.

Kızılhaç yetkililerinin yaptığı açıklamaya yer verilen haberde, da 54 kişinin yaralandığı ve bazılarının çevre hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Kazanın nedeniyle ilgili henüz bilgi verilmezken uzmanların konuyu araştırdığı kaydedildi.

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Avusturya'da tren kazası: 54 yaralı
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