Balayı Namibya’da

İngiltere'nin başkenti Londra'da 19 Mayıs günü St. George Kilisesi'nde dünya evine girecek olan Galler Prensi Harry ile oyuncu Meghan Markle'ın düğün ve balayı detayları ülkenin bir numaralı gündem maddesi oldu. Markle'ın gelinliğinin Türk asıllı İngiliz modacı Erdem Moralıoğlu
tarafından tasarlanacağı tahmin edilirken, İngiliz medyası çiftin balayı için Afrika
ülkesi Namibya'yı seçtiğini ileri sürdü. Prens Harry
'nin "Afrika'da dünyanın hiçbir yerinde olmadığım kadar kendim oluyorum" sözlerini hatırlatan The Mirror gazetesi kıtaya sıkça giden ve Botswana'daki Gergedanları Koruma Vakfı'na destek veren Prens Harry'nin balayı için Namibya'daki Hoanib Vadi Kampı'nı seçtiğini duyurdu. Dağlar ve çölle çevrili kamp alanında lüks barakaların bulunduğu belirtilirken, çiftin vahşi hayvanların içinde birkaç gün geçireceği ifade ediliyor.