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’i Twitter’da sıkıştırdı

ANKARA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018
İbrahim Kalın Mike Pence’i Twitter’da sıkıştırdı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , 'in işgal ettiği tarihi topraklarında bağımsızlığını ilan etmesinin 70. yılını kutlayan Başkan Yardımcısı 'e tepki gösterdi. Kalın, katliamları hiçe sayarak sosyal medya hesaplarından İsrail'in kuruluşunun 70. yılını kutlayan ABD Başkanı ile Başkan Yardımcısı Mike Pence'e anlamlı bir hatırlatma yaptı. Kalın, paylaşımında İsrail'i kutlayan ABD Başkan Yardımcısı Pence'e, yalnızca "Nekbe hadisesinin 70. yılı" yazan etiketi paylaşarak karşılık verdi.
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İbrahim Kalın Mike Pence’i Twitter’da sıkıştırdı
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