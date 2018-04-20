İbrahim Kalın Mike Pence’i Twitter’da sıkıştırdı

Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim Kalın
, İsrail
'in işgal ettiği tarihi Filistin
topraklarında bağımsızlığını ilan etmesinin 70. yılını kutlayan ABD
Başkan Yardımcısı Mike Pence
'e tepki gösterdi. Kalın, katliamları hiçe sayarak sosyal medya hesaplarından İsrail'in kuruluşunun 70. yılını kutlayan ABD Başkanı Donald Trump
ile Başkan Yardımcısı Mike Pence'e anlamlı bir hatırlatma yaptı. Kalın, paylaşımında İsrail'i kutlayan ABD Başkan Yardımcısı Pence'e, yalnızca "Nekbe hadisesinin 70. yılı" yazan etiketi paylaşarak karşılık verdi.