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alarmı gibi suni leke

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Giriş Tarihi: 20.4.2018
Kanser alarmı gibi suni leke
ABD'li bilim insanları prostat, meme ve kolon gibi hastalıkların belirtileri baş gösterince alarm görevi görerek kararan suni bir leke geliştirdi. Bu lekeyi oluşturmak için uzmanlar öncelikle içinde gen ve insan hücresi bulunan bir implantı hastaya yerleştiriyor. Cilt altındaki implant kanda kalsiyum seviyesini ölçüyor. Zira vücutta bir tümör gelişince kalsiyum seviyesi artıyor. Kalsiyum olması gereken seviyeden daha yüksek çıkmaya başlayınca bu yapay leke bulunduğu bölgedeki deride daha fazla melanin üretilmesini sağlıyor ve pigmentasyon artıyor. Science Translational Medicine isimli bilimsel dergide yayımlanan çalışmada bu leke sayesinde erken teşhis sayısını artabileceği ve uygulanacak tedavilerin daha etkili olacağı belirtiliyor.
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Kanser alarmı gibi suni leke
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