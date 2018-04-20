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: Başbakanı Kurz'dan skandal açıklama!

haberi... Türkiye karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen, 'nın sağ-kanat politikacılarından Avusturya Başbakanı , Türkiye'deki erken le ilgili ORF radyosuna açıklamalarda bulundu..

Giriş Tarihi: 20.4.2018 14:02 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 15:01
Son dakika: Avusturya Başbakanı Kurz'dan skandal açıklama!

Başbakanı , leri öncesi Türklere yönelik siyasi propaganda kampanyalarına izin verilmeyeceğini açıkladı. Avusturya'da 350 bine yakın Türk'ün yaşadığı tahmin ediliyor.

Avusturya'da geçen yıl da benzer bir olay yaşanmıştı. Dönemin Sosyal Demokrat Şansölyesi, Türk bakanların seçim kampanyası yapmasına izin vermemiş ve Avusturya'da bir yasa yürürlüğe girmişti. Bu yasa kapsamında, Viyana hükümetine yabancı ülkelerin siyasi buluşmalarına müdahale etmesinin önü açılmıştı.

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Son dakika: Avusturya Başbakanı Kurz'dan skandal açıklama!
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