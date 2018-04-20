Son dakika: Avusturya Başbakanı Kurz'dan skandal açıklama!

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, 24 Haziran seçimleri öncesi Türklere yönelik siyasi propaganda kampanyalarına izin verilmeyeceğini açıkladı. Avusturya'da 350 bine yakın Türk'ün yaşadığı tahmin ediliyor.

Avusturya'da geçen yıl da benzer bir olay yaşanmıştı. Dönemin Sosyal Demokrat Şansölyesi, Türk bakanların seçim kampanyası yapmasına izin vermemiş ve Avusturya'da bir yasa yürürlüğe girmişti. Bu yasa kapsamında, Viyana hükümetine yabancı ülkelerin siyasi buluşmalarına müdahale etmesinin önü açılmıştı.