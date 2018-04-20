Suriye’de Ruslar’la kötü çatıştık

Başkanlığa adaylığını koyduğu günden beri Rusya
'yla ilişkileri yüzünden hedef tahtasına konulan ABD
Başkanı Donald Trump
, şimdiye kadar hiçbir başkanın Moskova
'ya kendisi kadar sert tavır takınmadığını söyledi. Trump "Hiç kimse Rusya'ya benim kadar sert davranmadı. Ancak ne kadar sert davranırsam davranayım medyaya yeterli gelmez. Çünkü onların yarattığı algı böyle" dedi. Rusya'ya yönelik yaptırımlar da hazırladığını söyleyen Trump ayrıca "Suriye
'de daha yeni, bir ay önce bizim askerlerimizle Rus askerler arasında çok şiddetli bir muharebe yaşandı. Çok üzücü ama o savaşta çok kişi öldü" dedi. Trump, Duma'da 70'ten fazla kişinin öldüğü kimyasal saldırı
nın ardından Amerikan füzelerinin Esad rejimini vurmasının, Suriye ve Rus hava savunma sistemi tarafından engellenemediğini söyleyerek "Kimse ABD'nin askeri maharetiyle boy ölçüşemez" dedi. Şubat ayında Esad'a bağlı askerlerin ABD askerlerinin bulunduğu bölgeye saldırdığı, ABD'nin de hava saldırısı düzenlediği ortaya çıkmıştı. İsrail
basınına göre o saldırıda 200 Rus paralı asker de öldü. ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie de Trump'ı doğrulayarak Suriye saldırısında aktif olan Rus hava savunma sistemlerinin ABD füzelerini gördüğü halde angaje olmadığını söyledi. 'ESAD KİMYASALLARI SAKLADI'
Öte yandan Reuters haber ajansının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre kimyasal silah
merkezleri vurulan Esad rejimi, hala kimyasal saldırı gerçekleştirme kapasitesini elinde bulunduruyor. ABD'li yetkililer Esad'ın kimyasal silahlarını okullara ve sivillerin yerleşim halinde olduğu binalara yerleştirdiğini aktardı. Esad rejiminin kimyasal silah cephanelerini koruyabilmek için sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı iddia edildi.