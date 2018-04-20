Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Trump'tan Putin'e sürpriz davet!

Trump'tan Putin'e sürpriz davet!

ABD Başkanı, Rus liderle yaptığı telefon görüşmesinde sürpriz daveti iletti. Trump muhatabına kendisini 'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını söyledi, Putin ziyaret için hazır.

Giriş Tarihi: 20.4.2018 09:28 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 09:30
Trump'tan Putin'e sürpriz davet!

Suriye'de karşı karşıya gelen, onlarca diplomatı sınır dışı eden dünya devleri ABD ve arasında yeni bir gelişme var.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı 'ın Rusya lideri 'i Washington'a davet ettiğini açıkladı.

TELEFON GÖRÜŞMESİNDE DAVET ETTİ!

Lavrov'un verdiği bilgiye göre, liderler telefonda görüştü ve Trump Putin'e kendisini 'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı, muhatabıyla buluşmak için hazır.

Bakanı ayrıca, ABD ve müttefiklerinin Suriye'de gerçekleştirdiği füzesaldırılarından önce Moskova'nın kırmızı çizgileri Washington'a ilettiğini ve söz konusu saldırılarda kırmızı çizginin geçilmediğini söyledi.

TRUMP TWİTTER MESAJLARIYLA RUSYA'YI HEDEF ALMIŞTI

ABD lideri Trump, geçen hafta yazdığı Twitter mesajıyla dünyayı alt üst etmişti. Trump, "Rusya, Suriye'yi hedef alan füzeleri vuracağına söz verdi. Hazırlan Rusya, çünkü geliyorlar. Üstelik güzel ve yeni ve 'akıllılar'! Kendi halkını öldüren ve bundan keyif alan Gazla Öldüren Hayvan ile işbirliği yapmaman gerekiyor" demiş, hafta sonunda ise beklenen saldırı gelmişti.

ABD'nin yanı sıra İngiltere ve Fransa'nın katıldığı saldırılarda üç kimyasal üretim tesisi vurulurken, Rusya üç ülkenin fırlattığı füzelere karşılık vermedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump'tan Putin'e sürpriz davet!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN