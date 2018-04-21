“ABD Türkiye’ye şantaj yapıyor”

ABD
Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchel'ın, Türkiye
'nin Rusya
'dan alma aşamasında olduğu S-400
hava savunma sistemleri için "yaptırım" tehdidinde bulunması Rusya'nın sert tepkisine neden oldu. Rusya Dışişleri Bakanı
Sergey Lavrov "Washington S-400 füzeler konusunda açıkça şantaj yapıyor" dedi. Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissi ile görüştükten sonra konuşan Lavrov "Görüyorsunuz, Bay Mitchell ortaya çıkıp Türkiye'ye bizden S-400 füzeleri
alacağı için yaptırım uygulanabileceğini söylüyor. Bunun tek bir anlamı var. Amerika, şantajı bile normal bir davranış biçimi sayarak, kendi silahlarını dünyaya satmak için çaba sarf ediyor. Ya tutarsa mantığı ile hareket ediyorlar" şeklinde konuştu. Lavrov ayrıca Washington'u, NATO
'nun kolektif görüşüne uygun hareket etmeye çağırdı. Mitchell, ABD Temsilciler Meclisi'nin dış ilişkiler komisyonuna yaptığı açıklamada "Ankara
Rusya'dan S-400 füze sistemini satın almak için anlaştığını iddia etmektedir. Bu potansiyel olarak Türkiye'nin F-35 programına katılımını olumsuz etkileyebilir" demişti. Mitchell, Ankara ile Moskova
arasında varılan anlaşmadan ABD'nin haberdar olmadığını ve bunun rahatsız edici olduğunu söylemişti.