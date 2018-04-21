Eski başbakan Barcelona’dan aday

Eski
Fransa başbakan
ı Manuel Valls
, İspanya
'nın Barcelona
kenti için belediye başkan adayı olacak. Barcelona doğumlu Valls, Albert Rivera liderliğindeki merkez sağ partisi Ciudadanos'un (Vatandaşlar) 2019'da yapılacak belediye başkanlığı seçimleri için kendisine başkan adaylığı teklifi sunduğunu itiraf etti. Barcelona'nın İspanya'dan ayrılmasına karşı yürütülen kampanyaya destek veren ve İspanyol birliği savunucusu olan eski Başbakan Valls, merkezci Ciudadanos Partisi'nin bu teklifini düşündüğünü belirtti.