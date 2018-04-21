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Eski ’dan aday

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Eski başbakan Barcelona’dan aday
Eski Fransa ı , 'nın kenti için belediye başkan adayı olacak. Barcelona doğumlu Valls, Albert Rivera liderliğindeki merkez sağ partisi Ciudadanos'un (Vatandaşlar) 2019'da yapılacak belediye başkanlığı seçimleri için kendisine başkan adaylığı teklifi sunduğunu itiraf etti. Barcelona'nın İspanya'dan ayrılmasına karşı yürütülen kampanyaya destek veren ve İspanyol birliği savunucusu olan eski Başbakan Valls, merkezci Ciudadanos Partisi'nin bu teklifini düşündüğünü belirtti.
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Eski başbakan Barcelona’dan aday
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