Kasaptan kurtulan köpeğin sevinci

Çin
'in Kunming kentindeki yerel pazarlarından birinde köpek eti restoranlarına satılmak üzere bekleyen Golden Retriever cinsi köpek ölmekten son anda kurtarıldı. Dükkânın önünde bekleyen yaralı köpek, bir hayvansever tarafından fark edildi. Hayvansever, kilo başı yaklaşık 10 dolara (yaklaşık 40 TL) satılan köpeği kurtarmak için bir kampanya başlattı. Sanhe Hayvan Koruma Merkezi'ne bağlı gönüllülerden oluşan hayvan hakları grubunun bağışlarıyla yaklaşık 2 bin dolar (yaklaşık 8 bin TL) para toplandı. Düşünülenden fazla para toplanması üzerine hayvanseverler paslı kafeslerde zor şartlar altında restoranlara satılmak üzere bekleyen 20 köpeği daha kurtararak Dongfang Hayvan Hastanesi'ne götürdü ve kontrolden geçirilmesini sağladı.
Çalıntı bir evcil hayvan olduğu düşünülen ve bir restorana satılmaktan kıl payı kurtarılan Golden Retriever, götürüldüğü veterinerde tedavi edildi. Son anda yenmekten kurtulan ve sağlığına kavuşan köpeğin döktüğü mutluluk gözyaşları ise herkesi hüzünlendirdi. Köpeklerin bulunduğu hastane çalışanları ve gönüllüler köpekleri sahiplenecek yeni aileler ararken daha şimdiden 17 köpeğin sahiplenildiğini kaydetti.