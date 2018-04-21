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'te mayın patladı: 2 ölü, 2 yaralı

Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kamil, "Kerkük-Selahaddin kara yolu üzerinde Mırbat köyü yakınında bir sivil aracın militanlarınca döşenen mayına çarpması sonucunda meydana gelen da araçta bulunan 2 kişi öldü" açıklamasını yaptı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018 12:27 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 12:39
Kerkük'te mayın patladı: 2 ölü, 2 yaralı

'ta -Selahaddin kara yolunda daha önce terör örgütü militanları tarafından yola yerleştirilen mayına bir sivil aracın çarpması sonucu meydana gelen da 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, yerel kaynaklara yaptığı açıklamada, ''Kerkük-Selahaddin kara yolu üzerinde Mırbat köyü yakınında bir sivil aracın daha önce DEAŞ militanlarınca döşenen mayına çarpması sonucunda meydana gelen patlamada araçta bulunan 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.'' dedi.

OLAY YERİNDE İNCELEME BAŞLATILDI

Olaydan sonra bölgeye gelen güvenlik güçlerinin geniş çaplı inceleme başlattığını kaydeden Kamil, "Bölgeye gelen güvenlik güçleri başlattıkları incelemede patlamanın meydana geldiği alana yakın iki ayrı mayının daha olduğunu tespit etti. Mayınlar uzaktan kumandayla patlatıldı. Böylece başka patlama ve muhtemel ölümlerin önüne geçilmiş olundu." ifadesini kullandı.

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Kerkük'te mayın patladı: 2 ölü, 2 yaralı
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