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Son Dakika: li ünlü yıldız  İsrail'in ödülünü reddetti... Tören iptal edildi

Son dakika haberi... li-ABD'li Hollywood yıldızı İsrail- sınırında yaşanan son olaylar nedeniyle 'te yapılacak olan ''i olarak anılan '' törenine katılmayacağını açıkladı. Portman ödülü reddedince 5 yıldır düzenlenen ödül töreni bu yıl iptal edildi.

Giriş Tarihi: 21.4.2018 11:03 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 11:09
Son Dakika: İsrailli ünlü yıldız Natalie Portman İsrail'in ödülünü reddetti... Tören iptal edildi

'in Filistinlilere saldırısı uluslararası arenada tepki çekmeye devam ediyor. sınırında yaşanan son olaylara bir tepki de Yahudi asıllı ünlü yıldız 'dan geldi. 36 yaşındaki Portman, 2 milyon dolarlık ödül alacağının açıklandığı 'i olarak anılan '' törenine katılmak için 'e yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiğini açıkladı.

GAZZE SINIRINDA YAŞANAN OLAYLAR PORTMAN'I RAHATSIZ ETTİ

Sputnik'te yer alan habere göre, Natalie Portman'ın temsilcisinden yapılan açıklamada "Son dönemde yaşanan olaylar onu son derece rahatsız atti. İsrail'de yapılacak herhangi bir kamusal etkinliğe katılma konusunda kendisini rahat hissetmiyor" denildi.

ÖDÜL TRENİ İPTAL EDİLDİ

Vakıf, Portman'ın kararı nedeniyle ödül töreninin iptal edildiğini de açıkladı.

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Son Dakika: İsrailli ünlü yıldız Natalie Portman İsrail'in ödülünü reddetti... Tören iptal edildi
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