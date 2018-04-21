Son Dakika: İsrailli ünlü yıldız Natalie Portman İsrail'in ödülünü reddetti... Tören iptal edildi

İsrail'in Filistinlilere saldırısı uluslararası arenada tepki çekmeye devam ediyor. Gazze sınırında yaşanan son olaylara bir tepki de Yahudi asıllı ünlü yıldız Natalie Portman'dan geldi. 36 yaşındaki Portman, 2 milyon dolarlık ödül alacağının açıklandığı Yahudi Nobel'i olarak anılan 'Genesis Ödülü' törenine katılmak için Kudüs'e yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiğini açıkladı.

GAZZE SINIRINDA YAŞANAN OLAYLAR PORTMAN'I RAHATSIZ ETTİ

Sputnik'te yer alan habere göre, Natalie Portman'ın temsilcisinden yapılan açıklamada "Son dönemde yaşanan olaylar onu son derece rahatsız atti. İsrail'de yapılacak herhangi bir kamusal etkinliğe katılma konusunda kendisini rahat hissetmiyor" denildi.

ÖDÜL TRENİ İPTAL EDİLDİ

Vakıf, Portman'ın kararı nedeniyle ödül töreninin iptal edildiğini de açıkladı.