Ünlü DJ ölü bulundu

İsveç
'li
ünlü yapımcı
ve DJ Avicii
'nin
Umman'da hayatını
kaybettiği
bildirildi.
Asıl adı Tim
Bergling olan ve
"Avicii" ismiyle
tanınan 28 yaşındaki DJ'in menajeri Diana
Baron, yaptığı açıklamada, Avicii'nin dün
öğleden sonra Umman'ın başkenti Maskat'ta
ölü bulunduğunu belirtti. Açıklamada DJ'in
ölüm nedeni paylaşılmadı. Ünlü DJ, daha
önce aşırı alkol kullanımının yol açtığı akut
pankreatit hastalığı geçirmişti. İki MTV, bir
Billboard Müzik Ödülü'nün sahibi Avicii, 2
defa da Grammy'ye aday gösterilmişti.