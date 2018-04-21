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Ünlü ölü bulundu

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Ünlü DJ ölü bulundu
'li ünlü yapımcı ve 'nin Umman'da hayatını kaybettiği bildirildi. Asıl adı Tim Bergling olan ve "Avicii" ismiyle tanınan 28 yaşındaki DJ'in menajeri Diana Baron, yaptığı açıklamada, Avicii'nin dün öğleden sonra Umman'ın başkenti Maskat'ta ölü bulunduğunu belirtti. Açıklamada DJ'in ölüm nedeni paylaşılmadı. Ünlü DJ, daha önce aşırı alkol kullanımının yol açtığı akut pankreatit hastalığı geçirmişti. İki MTV, bir Billboard Müzik Ödülü'nün sahibi Avicii, 2 defa da Grammy'ye aday gösterilmişti.
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Ünlü DJ ölü bulundu
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