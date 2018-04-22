BM ve AB’den İsrail’e tepki

İsrail
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Filistinlilere yönelik zulmü sürüyor. Gazze
sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin saldırılarında şehit olan Filistinli sayısı 39'a yükseldi. Son şehit henüz 15 yaşında olan Muhammed Eyüp oldu. Birleşmiş Milletler (BM
) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, "Gazze'de bir çocuğun öldürülmesi nasıl barışa katkı sağlayacak?" ifadesini kullandı. Avrupa Birliği'nin (AB
) de bir çocuğun İsrail askerleri tarafından vurulmasından dolayı üzüntü duyduğu belirtildi.