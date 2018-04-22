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Dışişleri Bakanı ABD'de!

Dışişleri Bakanı Mevlüt 24-25 Nisan'da düzenlenecek "Barışı İnşa ve Barışın Sürdürülmesi" konulu Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Toplantısı'na katılmak üzere ABD’ye gitti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018 11:26 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 11:26
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'de!

Dışişleri Bakanı Mevlüt , "Barışı İnşa ve Barışın Sürdürülmesi" konulu Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Toplantısı'na katılmak üzere ABD'ye gitti.

Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak öncülüğünde 24-25 Nisan'da düzenlenecek toplantı kapsamında BM'nin barışı inşa ve barışın sürdürülmesi faaliyetlerine Türkiye'nin katkıları ve yaklaşımı hakkında Genel Kurula hitap edecek.

Burada bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması beklenen Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de bir araya gelecek.

Ziyareti vesilesiyle Çavuşoğlu'nun Türk ve ABD medya temsilcileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'de!
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