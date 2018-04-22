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li na suikast

li elektrik mühendisi Fadi Batş, ’da öldürüldü. Ailesine göre suikastın arkasında var. Batş öldürülmeseydi konferans için dün ’a gelecekti

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Filistinli bilim adamına suikast
li Fadi el- Batş, dün sabah 'da düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 35 yaşındaki Batş, başkent 'daki evinden çıkıp sabah namazı için camiye gittiği sırada yolda kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından suikasta uğradı. Kuala Lumpur'daki özel bir üniversitede öğretim üyesi olan elektrik mühendisi Batş, aldığı kurşun yaraları nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Kuala Lumpur polisi, saldırının kim veya kimler tarafından işlendiğine yönelik henüz bir açıklama yapmadı. Batş'ın ailesi saldırının arkasında istihbaratı 'ın olduğunu ifade etti. nüfusuna kayıtlı Batş, Filistin halkının mücadelesine destek veren hayır kurumlarında aktif görev yapıyordu. Filistin'in Malezya elçisi Enver el Agha, bilim insanı Batş'ın öldürülmeseydi dün bir konferansa katılmak için 'ye geleceğini açıkladı.
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Filistinli bilim adamına suikast
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