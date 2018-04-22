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Kabil'de intihar saldırısı

Son dakika: ’ın başkenti Kabil’de bir seçmen kayıt bürosuna düzenlenen intihar saldırısı sonucu 4 kişinin öldüğü, en az 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018 10:13 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 10:41
Kabil'de intihar saldırısı

'ın başkenti Kabil'de bir seçmen kayıt bürosuna düzenlenen intihar saldırısı sonucu 4 kişinin öldüğü, en az 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kabil Polis Şefi Abdurrahman Rahimi, intihar saldırıyı henüz üstlenen olmadığını söyledi. Sağlık Bakanlığından bir yetkili ise, ambulansların hastanelere en az 15 yaralı ve 4 ölü getirdiğini, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.

Afganistan'da uzun süredir ertelenen ve Ekim ayında yapılması planlanan parlamento seçimleri için ülke genelinde seçmen kayıt merkezlerinin oluşturulduğu, saldırının seçmen kayıt merkezini hedef aldığının tahmin edildiği ifade edildi. İntihar saldırısının Kabil'in batı kesiminde tarafından sık sık saldırıya uğrayan Şii Hazara azınlığının yoğun bulunduğu Deşt i Barçi yerleşim biriminde meydana geldiği belirtildi.

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Kabil'de intihar saldırısı
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