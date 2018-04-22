Koyuna benzeyen domuzlar şaşırttı

İngiltere
'deki Wildwood Discovery Park'ta görülen tüylü domuzlar şaşkınlık yarattı. Sarımsı kıvırcık tüylere sahip nadir görülen domuz türü, ilk bakıldığında koyuna benzetiliyor. Macaristan
kökenli ve nesli tükenmekte olan bu sıradışı domuzlar, "Mangalitsa domuzu" olarak adlandırılan bir tür. Son aylarda park sınırında dolaşan domuzlar, görevliler tarafından fark edildi. Kendi parklarında böyle bir türün olmadığını belirten park sözcüsü Dan Farrow, domuzların yakın çevrede bulunan çiftliklerin birinden kaçmış olabileceğini belirtti. Domuzların sahipleri ise henüz bulunamadı.