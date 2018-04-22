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Koyuna benzeyen domuzlar şaşırttı

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Koyuna benzeyen domuzlar şaşırttı
'deki Wildwood Discovery Park'ta görülen tüylü domuzlar şaşkınlık yarattı. Sarımsı kıvırcık tüylere sahip nadir görülen domuz türü, ilk bakıldığında koyuna benzetiliyor. kökenli ve nesli tükenmekte olan bu sıradışı domuzlar, "Mangalitsa domuzu" olarak adlandırılan bir tür. Son aylarda park sınırında dolaşan domuzlar, görevliler tarafından fark edildi. Kendi parklarında böyle bir türün olmadığını belirten park sözcüsü Dan Farrow, domuzların yakın çevrede bulunan çiftliklerin birinden kaçmış olabileceğini belirtti. Domuzların sahipleri ise henüz bulunamadı.
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Koyuna benzeyen domuzlar şaşırttı
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