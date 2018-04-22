Nükleeri durdurdu

Uzun süredir yaptığı nükleer denemelerle dünyayı tehdit eden Kuzey Kore
'den tarihi bir açıklama geldi. Kuzey Kore, Günel Kore ve yönetimleriyle yapacağı zirvelerden önce nükleer ve kıtalararası balistik füze
denemelerini durduracağını ve bir nükleer tesisi de kapatacağını duyurdu. Resmi KCNA ajansının haberinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, partisinin Merkez Komitesi toplantısında nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durdurma kararını açıkladığı bildirildi. ZİRVE HAZİRANDA
Haberde, "Kuzey Kore, 21 Nisan'dan itibaren kıtalararası balistik füze denemeleri ve fırlatılışları durduracak" ifadesi kullanıldı. ABD
Başkanı Donald Trump
, Pyonyang yönetiminin kararı üzerine Twitter hesabından "Bu, Kuzey Kore ve dünya için çok güzel bir haber ve büyük bir gelişme!" paylaşımında bulundu. Trump, Kim ile görüşmeyi dört gözle beklediğini sözlerine ekledi. Güney Kore
Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da Kuzey'in yarımadanın nükleerden arındırılmasına yönelik "anlamlı bir gelişme" olarak nitelendirilen kararının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Avrupa Birliği de, kararı "olumlu bir adım" olarak nitelendirdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında, gelecek hafta yapacakları zirveden önce daha iyi iletişim için özel telefon hattı kurulmuştu. Kim'in Moon ile görüşmesinin ardından haziran ayına kadar da Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor. YİNE O DUYURDU
Kuzey Kore'nin nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduracağı haberini şimdiye kadar ki nükleer denemelerin hepsini sunan ülkenin en ünlü spikeri Ri Chun-hee duyurdu.