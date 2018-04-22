Öldürdüğü kadının kimliğiyle yaşadı

ABD
'de polis, eşini öldürdükten sonra kendine benzeyen 59 yaşındaki Pamela Hutchinson'ı öldüren ve kimliğini çalan Lois Riess'i tutukladı. 56 yaşındaki Riess, Teksas eyaletinin güneyindeki bir tatil köyünde yakalandı. Polis, Riess hakkında geniş çaplı bir insan avı başlatmıştı. Riess eşi David Riess'i öldürdüğü 23 Mart tarihinden bu yana polisten kaçıyordu. Minnesota'daki evlerinde eşini öldürdükten sonra Florida'ya gittiği tahmin ediliyordu. 59 yaşındaki Pamela Hutchinson, Florida'da Fort Myers sahilinde 9 Nisan'da ölü bulunmuştu. KUMAR SORUNU VAR
Güvenlik güçleri Riess'i Teksas'taki South Padre Adası tatil mekânında yakaladı. Yakalandığı yer, Meksika
sınırına yaklaşık 45 km. mesafede. Riess'in Minnesota'da kumar
sorunları olduğu ve çevresinde "Şansızlıklar serisi Lois" olarak bilindiği söylendi.
Riess'in kocasını öldürmeden önce iş yerinden 11 bin dolar çaldığı sanılıyor. FBI
istatistiklerine göre ABD'de her 10 cinayetten birinin faili kadın.