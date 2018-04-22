Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: Ermenistan'da Sarkisyan karşıtı gösteriler sürüyor!

Son dakika: 'da Sarkisyan karşıtı gösteriler sürüyor!

Son dakika haberi... 'da , ndan sonra başbakanlık görevine getirilmesine karşı düzenlenen gösteriler sürerken muhalefet lideri ile görüşmeyi kameraların önünde kesti.

Giriş Tarihi: 22.4.2018 11:56 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 12:03
Son dakika: Ermenistan'da Sarkisyan karşıtı gösteriler sürüyor!

'da , ndan sonra başbakanlık görevine getirilmesine karşı düzenlenen gösteriler sürerken muhalefet lideri ile görüşmeyi kameraların önünde kesti.

TOPLANTININ YAPTIĞI OTELDEN AYRILDI

BBC'nin haberine göre, ikili, gösterileri ele almak üzere basın mensuplarının önünde bir araya geldi. Paşinyan'ın iktidarı elinde bulundurma çabası olarak nitelendirdiği değişikliği nedeniyle istifa etmesini istemesi üzerine Sarkisyan, muhalefeti "şantaj" yapmakla suçlayarak toplantının yapıldığı otelden ayrıldı.

2008'DE DE EN AZ 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Paşinyan, başkent Erivan'da binlerce göstericiye hitaben yaptığı konuşmada, Sarkisyan'ın Ermenistan'daki "yeni gerçekliği" anlamadığını söyledi. Ermenistan'da 2008'de Sarkisyan'a karşı düzenlenen gösterilerdeki rolü nedeniyle cezaevine giren Paşinyan, son protestoları Çekoslovakya'da komünist yönetimi sona erdiren "Kadife Devrim"e benzetiyor. Sarkisyan'ın ilk kez seçildiği 2008'deki gösterilerde en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Serj Sarkisyan, 17 Nisan'da parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilmişti. Yetkileri anayasa u ile kısıtlanan cumhurbaşkanlığı makamına ise geçen ay Armen Sarkisyan seçilmiş ve geçen hafta yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Serj Sarkisyan'dan devralmıştı. Ermenistan'da 2015'te Sarkisyan'ın desteğiyle kabul edilen anayasal referanduma göre yürütme yetkisi cumhurbaşkanından başbakana devredilmişti. Muhalifler, bütün yetkilerin başbakanda toplanmasına karşı çıkıyor.

Ermenistan'da Sarkisyan'a karşı gösteriler sürüyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ermenistan'da Sarkisyan karşıtı gösteriler sürüyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN