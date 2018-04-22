Suudi Arabistan’da Kraliyet Sarayı yakınında silah sesleri

Suudi Arabistan
'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı
'nın yakınlarında silah sesleri yükseldi. Çatışma sesleri ve görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı. Hareketli dakikaların yaşandığı bölgede güvenlik güçleri alarm seviyesine geçti. Arap medyasından bazı kaynaklar darbe girişimi iddiasında bulunurken, Riyad polisi bu iddiaları yalanladı. Polis, sarayın yakınlarında izinsiz olarak uçuş yapan bir insansız hava aracını (drone) tedbir amaçlı olarak imha etmek üzere ateş açtıklarını ve olay hakkında soruşturma başlattıklarını bildirdi.