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1900 doğumlu, 160 torunlu Japon öldü

Dünyanın en yaşlısı unvanlı Japon , geçen yıl 116’ncı yaş gününü kutladığı hastanede yaşamını yitirdi

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Giriş Tarihi: 23.4.2018
1900 doğumlu, 160 torunlu Japon öldü
Dünyanın en ı olarak bilinen , 117 yaşında hayatını kaybetti. 'nın güneyindeki Kagoshima şehrine bağlı Kikai kasabasında yaşayan Tajima, bir yılı aşkın süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. yüzyılın son bebeğiydi 4 Ağustos 1900'de dünyaya gelen kadın, 19'uncu yüzyılda doğan en son insan olarak kabul ediliyordu. Yedi oğlu ve iki kızı olan yaşlı kadının 160'tan fazla torunu vardı. ABD merkezli Gerontology Research Group, Tajima'nın ölümünün ardından yine bir Japon olan ve 10 gün sonra 117'nci yaşını kutlayacak olan Chiyo Miyako isimli kadının dünyanın en eski insanı olduğunu duyurdu. Japon hükümeti istatistiklerine göre, ülkede 100 yaşını aşan 68 bin insan yaşıyor.
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1900 doğumlu, 160 torunlu Japon öldü
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