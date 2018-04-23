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'den kampı çağrısı

Birleşmiş Milletler () Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu () Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, "UNRWA, kampındaki Filistinli sığınmacıların durumundan dolayı büyük endişe duyuyor." dedi. Kamp çevresinde özellikle son bir haftadır şiddet ve çatışmaların arttığına işaret eden Krahenbühl, 5 bine yakın sığınmacının yerinden edildiğini ve iki Filistinli sığınmacının hayatını kaybettiğini vurguladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 19:13
BM'den Yermük kampı çağrısı

Krahenbühl, 'de 24-25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek "Uluslararası Konferansı" öncesinde, Suriye'nin başkenti 'ın yakınlarında yer alan ve rejiminin kuşatması altında bulunan kampına ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

KAMP ÇEVRESİNDE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR VAR

Yermük kampında savaştan önce 160 bin Filistinli sığınmacının bulunduğunu aktaran Krahenbühl, kampta sadece 6 bin Filistinli sığınmacının kaldığını belirtti.

Kamp çevresinde özellikle son bir haftadır şiddet ve çatışmaların arttığına işaret eden Krahenbühl, 5 bine yakın sığınmacının yerinden edildiğini ve iki Filistinli sığınmacının hayatını kaybettiğini vurguladı.

Krahenbühl, ", Yermük kampındaki Filistinli sığınmacıların durumundan dolayı büyük endişe duyuyor." diye konuştu.

Çatışmaya dahil olan tüm taraflara itidal çağrısında bulunan Krahenbühl, sivillerin tahliye edilmesi ve tıbbi yardımın ulaştırılması için bölgedeki tüm önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi.

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Krahenbühl, Yermük kampında insani durumun giderek kötüleştiğini, gıda ve ilaç tedarikinin hızla azaldığını, UNRWA'nın duruma müdahale etmek için beklediğini kaydetti.

"ABD ÇALIŞMALARIMIZI TEHDİT EDİYOR"

UNRWA'nın, Suriye, ve Ürdün'de bulunan 418 bin Filistinli sığınmacının gıda, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, ABD'nin kararını eleştiren Krahenbühl, "Temel donörlerden biri olan ABD'nin 2018 yılında UNRWA'ya yönelik 300 milyon dolarlık fonlarını kesme kararı alması, bizim hayat kurtarıcı çalışmalarımızı tehdit etmiştir." dedi.

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BM'den Yermük kampı çağrısı
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