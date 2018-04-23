Türkiye'nin 24 Haziranda erken seçim kararı alması sonrası "OHAL şartlarında seçim olmaz" yaygarası koparan CHP'nin foyası erken ortaya çıktı. CHP-DYP koalisyonunda hükümet ortağı olarak görev yapan CHP'nin 1995 yılında erken seçim önergesi ile OHAL tezkeresini aynı gündemde yer verdiği bildirildi. 27 Ekim 1995'te CHP Grup Başkanvekili Fuat Çay'ın imzasıyla meclise sunulan gündemde hem erken genel seçim önergesinin hem de Doğu ve Güneydoğu illerimizde uygulanan OHAL'in uzatılmasına yönelik tezkerenin olduğu belirlendi.

OHAL'DE SEÇİM YAPMIŞLAR!

Yeni Akit'in haberine göre; Grup toplantılarında sürekli olarak erken seçim çağrıları yapan, hükümete hodri meydan diyerek sandık yolunu gösteren Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan tarafından 24 Haziranda erken seçim yapılacağının açıklanması sonrası manevra çabaları da sonuçsuz kaldı. "OHAL şartlarında seçim olmaz" diyerek şimdiden seçim sonuçlarını şaibeli hale getirmeye çalışan CHP'nin samimiyetten uzak sözleri ellerinde patladı. Türkiye'nin her açıdan dibe vurduğu, ekonomik anlamda büyük bir çöküşün eşiğine geldiği, terör belasının halkı canından bezdirdiği 1995 yılında DYP ile birlikte ülkeyi yöneten CHP'nin erken genel seçim önergesi ile OHAL'i uzatmak için tezkere görüşmelerini aynı gündemde meclise taşımış.

MECLİSE DE KENDİLERİ TAŞIMIŞ!

27 Ekim 1995'de Grup başkanvekili Fuat Çay'ın imzasıyla meclis gündemine sunulan önergede erken seçim ile ilgili şu ifadelere yer verilmiş: "Seçimlerin yenilenmesine ilişkin Anayasa Komisyonu Raporu'nun görüşme gününe ilişkin Danışma Kurulu Önerisi" sürekli olarak erken seçim çağrısı yapmasına rağmen, seçim kararının açıklanmasıyla birlikte hazırlıksızlığı ortaya çıkan ve OHAL'e sığınan CHP aynı tarihli önerge de OHAL tezkeresini de görüşmüş. Söz konusu görüşme meclis tutanaklarına şu şekilde geçmiş: "On ilde uygulanmakta olan Olağanüstü Hal'in 19.11.1995 tarihinden itibaren dört ay süre ile uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi (3/2007) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 27.10.1995)"

FELAKETİN KOALİSYONU

1995 yılında DYP ile kurulan koalisyonda CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. CHP-DYP koalisyonu kurulmasının hemen akabinde ise erken seçim görüşmeleri TBMM gündemine geldi. Söz konusu koalisyon döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki on ilde PKK terörü nedeniyle OHAL uygulaması vardı. Seçim görüşmeleriyle OHAL tezkeresini aynı gündemle meclise sunan CHP'nin, 24 Haziranda gerçekleşecek seçimleri OHAL bahanesiyle şaibeli hale getirme çabası kara mizah olarak yorumlandı.

2. GÜNEŞ MOTEL VAKASI

15 CHP'li milletvekilinin yangından mal kaçırırcasına sürpriz bir şekilde İyi Parti'ye geçmesi "İkinci Güneş Motel Vakası" olarak tarihteki yerini alırken, Başkent'te siyasi kulisleri de hareketlendirdi. CHP'liler İYİ Parti'ye geçtikten sonra CHP'li bir grup milletvekili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç, Engin Altay ile İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelerek Akşener ile görüştü. Mutlulukları yüzlerinden okunan bu siyaset hüllecilerinin 24 Haziran akşamı milletin tokadını yediklerinde ne hale gelecekleri ise merak konusu. Zira Güneş Motel transferine alet olanların hiçbiri siyaseten iflah olamadı.

İYİ PARTİ'Yİ CHP'NİN HÜLLESİ KURTARDI

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında hezimete uğrayacağını çok iyi bilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu can simidi niyetine İYİ Parti'ye sarıldı. Önceki gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinden 15 milletvekili İYİ Parti saflarına geçti. Böylece hiçbir yerde ciddi bir varlık gösteremeyeceği aşikar olan İYİ Parti'nin mecliste grup kurmasının da önü açılmış oldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'den istifa edip İyi Parti'ye geçen 15 ismi açıkladı. Altay, "Demokrasinin kazanması için yargının bu siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için siyasi değil ama demokratik bir tasarruf ile CHP'ye mensup 15 sayın milletvekili bugün partimizden istifa ettiler İYİ Parti'ye katıldılar" diye konuştu.

İYİ PARTİ'YE KATILAN CHP'LİLER

İşte İYİ Parti'ye katılan CHP'limilletvekilleri: Burcu Köksal, Mustafa Tuncer, Nihat Yeşil, Hüseyin Yıldız, Ahmet Akın, Mehmet Göker, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Tufan Köse, Okan Gaytancıoğlu, Tacettin Bayır, Çetin Arık, Fatma Kaptan Hürriyet, Ömer Fethi Gürer, Ünal Demirtaş.