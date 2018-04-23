Ermeni iddialarını çürüten belge

I. Dünya Savaşı
öncesi emperyalist devletlerin Osmanlı Devleti'ni paylaşma planlarındaki en önemli araçlarından biri de Ermeni
meselesi olmuştu. Büyük devetlerin bir koz olarak kullandığı Ermeni kartı, önce Osmanlı'ya karşı sahaya sürüldü. Ardından 1904'te Rus-Japon Savaşı'nda Ruslara karşı kullanıldı. II. Dünya Savaşı'nda da Hitler'in maşası haline geldiler. Ermeni çetelerinden Taşnaklar, Birinci Dünya Savaşı'nda üstlendikleri rolü İkinci Dünya Savaşı'nda da oynadı. Bu sefer Hitler Almanyası'nın yanında yer alan Taşnaklar, faşist Alman orduları için gönüllü birlikler oluşturarak bölge halklarına karşı yeni bir suça imza attı. KOZ OLARAK KULLANILDI
Bu süreç içerisinde işbirlikçi Ermeni milliyetçiliği önderlerinin yaşadıkları ülkelerin düşmanı olan Rus çarlarına, İngiliz krallarına, Naziler'e övgü dolu mektuplar yazıyordu. Doğu'nun paylaşılmasında rekabet içinde olan Rusya
ve Avrupa, Ermenileri kimin kullanacağı konusunda da yarış halindeydi. Kimi zaman ipler İngilizlerin kimi zaman Rusların eline geçmekte. 20. yüzyılın başında İngilizlerin kontrolüne giren Ermeni hareketi, önce Osmanlı'ya sonra da Rusya'ya karşı bir koz olarak kullanıldı. 1904'te Rus- Japon Savaşı patlak verince Rusya'daki Ermeni milliyetçileri savaşta Japonya
'yı desteklemiş ve Japon imparatoruna bağlılıklarını bildirildi. 1904'te Rus- Japon Savaşı patlak verince Çarlık Rusyası'nda yaşayan Ermeni milliyetçileri 7 Mayıs 1904'te Tiflis'te Japon imparatoruna bir mektup kaleme aldılar. Mektup, eski adı SSCB Ekim Devrimi Merkez Devlet Arşivi (TsGAOR SSSR) olan Rusya Federasyonu Devlet Arşivi'nde (GARF) fond 102 OO liste 1904 dosya 2358 yaprak 2a, 2a arkası ve 2a ek numaralarıyla kayıt altında bulunuyor. "Kafkasya ve Rusya Ermenileri" imzasını taşıyan mektup Rusça olmakla birlikte aralara Latin harfleriyle basit Japonca ünlem cümleleri de serpiştirildi: "Sizi içten seven tüm Kafkasya'nın ve Rusya'nın Ermenileri, manen sizlerle birleşerek Japon kıyılarından uzakta dolu şarap kadehlerini Japon İmparatoru Ekselansları Yüce Mutsuhito'nun şerefine kaldırıyorlar. Yaşa, Yaşa, Yaşa!" JAPON SANCAĞI
Ermeni milliyetçi önderleri, mektubun devamında kudretli Japon silahının dağılmış Rus askerlerinin üstünde yıldız gibi parlamasını ve Japon sancağının Rusya'nın Port Arthur kıyılarındaki valisinin sarayında dalgalanmasını da temenni ediyor. Mektup, Ermenilerin mezara kadar Japonya'ya sadık kalacaklarını belirtmesiyle son buluyor. KAÇINILMAZ SON: HEZİMET VE SÜRGÜN
Çok değil, bir kaç sene sonra Ermeni milliyetçileri bunun gibi mektupları Rus Çarı'na gönderecektir. Bu sefer Rus silahının Türkler üzerindeki zaferi için kadehler kalkacak, Rus bayrağının İstanbul üzerinde dalgalanması temennileri dile getirilecektir. Kendine her zaman emperyalistlerin desteğiyle bir "kurtuluş" arayan kuvvetlerin kaçınılmaz olarak düştüğü bu durum, Ermeni şoven milliyetçiliği için alışılagelmiş olacaktır. TAŞNAK'IN TÜRKİYE'YE KARŞI İKİ MİSYONU
Ermeni milliyetçiliğinin bu serüveni, 20. yüzyılın başında da işbirlikçi karakterinden sapmalar yaşamaz. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeni milliyetçiliğinin bu karakteri, çok daha açık bir şekilde ortaya çıktı.. Taşnaklar etrafında toplanan geniş Türkiye
Ermenisi kitlelerine Türkiye'yi işgal planları çerçevesinde iki misyon yüklenildiği görülüyor. Türkiye Ermenileri, cephe gerisinde ayaklanma çıkararak Türk ordusunu zaafa uğratacaktır. Diğer taraftan özellikle Türkiye Ermenilerinden oluşturulan gönüllü birlikleri yoluyla Türk ordusunun savunma hattını yararak, Rus işgali kolaylaştırılacaktır.