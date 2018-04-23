Ermenistan'da protestolar yeniden başladı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümet karşıtı protestolar, yeniden başladı. Başkent Erivan sokaklarında hükümet karşıtı protestolar, bugün yeniden başladı. Göstericiler, başkent Erivan'daki Puşkin, Tumanyan ve Parpetsi caddelerini kapatarak hükümet karşıtı sloganlar attı. Polis basın servisi, "Ermenistan polisi ülkedeki durumu kontrol ediyor. İstenmeyen sonuçlardan kaçınmak için, yasa uygulayıcılar yasa dışı toplantıları durdurma ve kamu düzenini ihlal etmeme çağrısı yapıyor" şeklinde açıklama yaptı. Polis, "Çocukların yasa dışı toplantılara ve gösterilere katılımı" konusundaki endişelerini dile getirdi.

SARKİSYA'IN İSTİFASI BEKLENİYOR

Ermenistan basınında çıkan haberlere göre, sabah saatlerinde Erivan'ın banliyölerinde de protestolar başladı. Göstericilerin yolları kapatmaya çalıştığı Ajapnyak bölgesinde gerginlikler yaşandığı bildirildi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan ve diğer şehirlerde kitle mitingleri 16 Nisan'da başladı. Muhalefet, 10 yıllık başkanlıktan sonra meclisin başbakanlığına seçilen Serj Sarkisyan'ın istifa etmesini istiyor.