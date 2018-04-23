Son Dakika:Gazze'de patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Gazze 'de meydana gelen ve nedeni henüz belirlenemeyen patlama da, 1 kişi öldü, bir çocuk yaralandı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yayımladığı yazılı açıklamada, "Gazze'nin kuzeyinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlamada Muhammed Nemr el-Mukadime (55) hayatını kaybetti, Filistinli bir çocuk ta başından yaralandı." ifadesine yer verdi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada ise hayatını kaybeden Filistinlinin Kassam Tugayları'nın üyesi olduğu belirtilerek, Mukadime'nin "ulusal birliğe aykırı şüpheli kişilerin" düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.