Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Son Dakika:Gazze'de patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika:'de : 1 ölü, 1 yaralı

İsrail ablukası altındaki 'de nedeni henüz belirlenemeyen da 1 kişinin öldüğü, bir çocuğun da yaralandığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 16:24 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 16:37
'de meydana gelen ve nedeni henüz belirlenemeyen da, 1 kişi öldü, bir çocuk yaralandı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yayımladığı yazılı açıklamada, "Gazze'nin kuzeyinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlamada Muhammed Nemr el-Mukadime (55) hayatını kaybetti, Filistinli bir çocuk ta başından yaralandı." ifadesine yer verdi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada ise hayatını kaybeden Filistinlinin Kassam Tugayları'nın üyesi olduğu belirtilerek, Mukadime'nin "ulusal birliğe aykırı şüpheli kişilerin" düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika:Gazze'de patlama: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN