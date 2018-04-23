Malezyalı polisi, katil zanlılarının fotoğraflarını yayınladı

Filistinli bilim adamı Fadi el-Batsh Cumartesi sabahı Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da öldürülmüştü.

ZANLILARIN FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

Malezya polisi, Filistinli bilim adamını öldürmekle suçlanan kişilerin fotoğrafını yayınladı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Polis, görgü tanıklarının açıklamalarına dayanarak fotoğrafların elde edildiğini bildirdi.

MALEZYA POLİSİ İZ SÜRÜYOR

Zanlının Avrupalı veya Orta Doğu görünümlü olduğunu bildirdi. Polis zanlıların Malezya'da olup olmadıklarının henüz bilinmediğini kaydeden polis, yerel ve yabancı kaynakların yardımına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Maktulün babası, oğlunun ölümünden İsrail İstihbaratı MOSSAD'ı sorumlu tutarak, Malezyalı yetkililerden olayın kısa sürede aydınlatılmasını istemişti.