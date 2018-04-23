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lı polisi, katil zanlılarının fotoğraflarını yayınladı

polisi, cumartesi günü öldürülen Filistinli Fadi el-Batsh'ın öldürmekle suçlanan kişilerin fotoğrafını yayınladı. Fadi el-Batsh, Malezya’nın başkenti ’da sabah namazına giderken iki çı tarafından vurularak öldürülmüştü. Maktulün babası, oğlunun ölümünden İsrail İstihbaratı ’ı sorumlu tutarak, Malezyalı yetkililerden olayın kısa sürede aydınlatılmasını istemişti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 17:08 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 17:14
Malezyalı polisi, katil zanlılarının fotoğraflarını yayınladı

Filistinli Fadi el-Batsh Cumartesi sabahı 'nın başkenti 'da öldürülmüştü.

ZANLILARIN FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

Malezya polisi, Filistinli bilim adamını öldürmekle suçlanan kişilerin fotoğrafını yayınladı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Polis, görgü tanıklarının açıklamalarına dayanarak fotoğrafların elde edildiğini bildirdi.

MALEZYA POLİSİ İZ SÜRÜYOR

Zanlının Avrupalı veya Orta Doğu görünümlü olduğunu bildirdi. Polis zanlıların Malezya'da olup olmadıklarının henüz bilinmediğini kaydeden polis, yerel ve yabancı kaynakların yardımına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Filistinli bilim adamına suikast
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Maktulün babası, oğlunun ölümünden İsrail İstihbaratı 'ı sorumlu tutarak, Malezyalı yetkililerden olayın kısa sürede aydınlatılmasını istemişti.

FETÖ-MOSSAD işbirliği

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Malezyalı polisi, katil zanlılarının fotoğraflarını yayınladı
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