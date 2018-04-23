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Muhalif lider gözaltında

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Muhalif lider gözaltında
Geçen hafta Ermenistan Parlamentosu tarafından başbakan seçilen eski Cumhurbaşkanı ile hükümet karşıtı gösterilerin lideri, milletvekili Nikol Paşinyan'ın dün sabah sadece üç dakika süren canlı televizyon buluşmasının ardından, Paşinyan gözaltına alındı. Sarkisyan ve "barışçıl bir kadife devrim" başlattığını açıklayan Paşinyan, canlı yayınlanan bir basın toplantısında biraraya geldi. Sarkisyan, Paşinyan'ın uzlaşma yönündeki çağrılara sonunda cevap vermesine sevindiğini belirtirken, Paşinyan'ın "Sanırım bir yanlış anlaşılma var. Ben istifanın nasıl gerçekleşeceğini ve barışçıl, yumuşak bir geçiş döneminin nasıl gerçekleşeceğini konuşmaya geldim" dedi. Sarkisyan, bu isteğin bir şantaj olduğunu belirterek yayını terk etti. Daha sonra Paşinyan, katıldığı gösteride gözaltına alındı.

Sarkisyan'ın iki dönem cumhurbaşkanlığından sonra başbakan seçilmesine yönelik gösteriler sürüyor. Gösterilerde 11 günde 228 kişi gözaltına alındı.
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Muhalif lider gözaltında
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