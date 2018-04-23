Palacios’un zaferi

Meksikalı Guadalupe Palacios
, çocukluk yıllarını fakirlik içinde geçirdi. Ne okula gidebildi, ne de çocukluğunu yaşadı. 92'sinde okumayı öğrenen Palacios keskin zekâsıyla 96'sında liseye başladı. Azimli kadının hedefi anaokulu öğretmenliği... Meksika'nın yoksul bölgelerinden güneydeki Chiapas eyaletinde doğan Guadalupe Palacios, çocukluk yıllarını mısır ve fasulye tarlalarında çalışıp ailesine yardım ederek geçirdi. Yaşadığı köydeki akranları gibi okula gitmedi ve ailesinin geçimine yardımcı olabilmek için okuma yazma öğrenecek imkânı dahi bulamadı. İki kez evlenip boşanan, bu evliliklerinden 6 çocuk sahibi olan Palacios orta yaşlarında da tavuk satarak geçindi ve 92 yaşına kadar hiçbir kursa ya da okula kaydolamadı. Palacios, 92 yaşına geldiğinde 2014'te okuma yazma kursuna başladı. Bir yıl içinde okuma yazmayı söktü. 2015'te ilkokul programına kayıt yaptıran yaşlı kadın
, 3 yıl içinde hem ilkokulu hem de ortaokulu bitirerek çevresine örnek olan bir kararlılık sergiledi. Okuma yazmayı öğrendikten sonra "Artık sevgililerime rahatlıkla mektup yazabiliyorum" şakasını yapan Palacios'un okuma azmi burada da son bulmadı. Geçtiğimiz günlerde 96 yaşında lise eğitimine başlayan yaşlı kadın 100 yaşında lise diplomasını da cebine koymaya kararlı. Okuldaki ilk gününde "Her türlü fedakârlığa hazırım" diyen Palacios, basına yaptığı açıklamadaysa bir gün anaokulu öğretmeni olmayı hedeflediğini söyledi.