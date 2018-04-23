Seçim merkezine bombalı saldırı

Afganistan
'ın başkenti Kabil'in Kale-i Nazır bölgesindeki bir seçim
merkezi yakınında dün düzenlenen intihar saldırısında 57 kişi öldü, 119 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı, saldırganın, Kale-i Nazır'daki seçim merkezine kayıt yaptırmak için gelen kalabalığın yakınında, üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini açıkladı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ
üstlendi. Saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin camları kırılırken bölgeye çıkan caddeler trafiğe kapatıldı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Baghlan'daki bir seçmen kayıt merkezinde meydana gelen patlamada da en az 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Afganistan'da 20 Ekim'de yapılması planlanan milletvekili seçimleri için seçmen kayıtlarının 14 Nisan'da başlamasının ardından, Taliban, ülkenin batısındaki Gur vilayetindeki bir seçim merkezine 5 gün önce baskın düzenleyerek 5 kişiyi kaçırmıştı.
Saldırı, Kabil'in diplomatik temsilciliklerle hükümet binalarının bulunduğu "yeşil bölgede" meydana geldi.