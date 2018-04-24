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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden skandal seçim açıklaması!

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM)'nden bugün skalndal bir açıklama geldi. AKPM tarihinde yapılacak olan seçimleri işaret ederek, seçimlerin Avrupa kriterlerine uygun olmadığı gerekçesi ile ertelenmesi çağrısında bulundu. uygulaması devam ederken seçim kanununun seçim kararından yalnızca bir ay önce değiştirilmiş olması ve seçimlerin güvenliği bahaneleri ile seçimlerin demokratik ortamda yapılamayacağını iddia ettiler. Ömer Çelik konuya ilişkin açıklamasında ise; AKPM Denetim Komisyonu'nun "Türkiye’de mevcut koşullarda gerçek anlamda demokratik seçimler düzenlenemeyeceği ve seçimlerin meşruluğunun sorgulanacağı"na ilişkin açıklamasına, "Denetim Komisyonu haddini her bakımdan aşmış, tamamen siyasi bir karar almış" yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 24.4.2018 17:18
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden skandal seçim açıklaması!

Türkiye'nin üyesi bulunduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, (AKPM) "Avrupa kriterlerine uygun olmayacağı" gerekçesiyle Türkiye'ye seçimlerini erteleme çağrısında bulundu.

DW Türkçe'nin Strazsurg mahreçli haberine göre, AKPM Denetim Komisyonu adına bu sabah Strasbourg'da alınan kararda, "seçim kanununun seçim kararından sadece bir ay önce değiştirilmiş olması, uygulamasına devam edilmesi, seçimlerin güvenliği ve saydamlığı konusundaki şüpheler ve tartışmalı mühürsüz oy pusulası kararının seçimlerin demokratik bir ortamda düzenlenemeyeceğini" gösterdiği belirtildi.

SEÇİMLERİN MEŞRULUĞUNA DİL UZATTILAR

Kararda, yeni seçim kanunu ile seçimlerin düzenleneceği tarih arasındaki kısa sürenin siyasi partilere "adapte olma ve hazırlanma süresi bırakmadığı" not edildi. Seçim kurallarının seçim tarihinden üç ay önce değiştirilmesinin Venedik Komisyonu tarafından belirlenmiş ilkelere "aykırı" olduğuna dikkat çekildi. Seçim barajının yüzde 10'da kaldığı ve bu durumun "siyasi çoğulculuk anlayışıyla bağdaşmadığı" da kaydedildi.

DENETİM KOMİSYONU HADDİNİ AŞMIŞ

Denetim Komisyonu, yeni seçim sistemine göre polisin seçim bürolarına girebilecek olmasını da "kaygı verici" olarak değerlendirdi. Bir önceki seçimlerden sonra AKPM ve AGİT'in medyanın seçimlerle ilgili haberleri ve siyasi partilerin finansmanına dair tavsiyelerinin de "yerine getirilmemiş "olduğu hatırlatıldı.

Bu tespitlerden yola çıkan Denetim Komisyonu, mevcut koşullarda "gerçek anlamda demokratik seçimler düzenlenemeyeceği" ve seçimlerin "meşruluğunun sorgulanacağı" mesajı verdi ve seçimlerin ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.

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