Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden skandal seçim açıklaması!

Türkiye'nin üyesi bulunduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, (AKPM) "Avrupa kriterlerine uygun olmayacağı" gerekçesiyle Türkiye'ye 24 Haziran seçimlerini erteleme çağrısında bulundu.



DW Türkçe'nin Strazsurg mahreçli haberine göre, AKPM Denetim Komisyonu adına bu sabah Strasbourg'da alınan kararda, "seçim kanununun seçim kararından sadece bir ay önce değiştirilmiş olması, OHAL uygulamasına devam edilmesi, seçimlerin güvenliği ve saydamlığı konusundaki şüpheler ve tartışmalı mühürsüz oy pusulası kararının seçimlerin demokratik bir ortamda düzenlenemeyeceğini" gösterdiği belirtildi.

SEÇİMLERİN MEŞRULUĞUNA DİL UZATTILAR



Kararda, yeni seçim kanunu ile seçimlerin düzenleneceği tarih arasındaki kısa sürenin siyasi partilere "adapte olma ve hazırlanma süresi bırakmadığı" not edildi. Seçim kurallarının seçim tarihinden üç ay önce değiştirilmesinin Venedik Komisyonu tarafından belirlenmiş ilkelere "aykırı" olduğuna dikkat çekildi. Seçim barajının yüzde 10'da kaldığı ve bu durumun "siyasi çoğulculuk anlayışıyla bağdaşmadığı" da kaydedildi.

DENETİM KOMİSYONU HADDİNİ AŞMIŞ



Denetim Komisyonu, yeni seçim sistemine göre polisin seçim bürolarına girebilecek olmasını da "kaygı verici" olarak değerlendirdi. Bir önceki seçimlerden sonra AKPM ve AGİT'in medyanın seçimlerle ilgili haberleri ve siyasi partilerin finansmanına dair tavsiyelerinin de "yerine getirilmemiş "olduğu hatırlatıldı.



Bu tespitlerden yola çıkan Denetim Komisyonu, mevcut koşullarda "gerçek anlamda demokratik seçimler düzenlenemeyeceği" ve seçimlerin "meşruluğunun sorgulanacağı" mesajı verdi ve seçimlerin ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.

