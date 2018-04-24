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Doğuştan kısır olduğunu öğrenince boşanma davası açtı!

'ın Sidi Slimane kentinde yaşayan 50 yaşındaki profesörün hayatı 'kısır' olduğunu öğrenmesinin ardından tersine döndü. 35 yıllık evli ve 9 çocuğu bulunan profesör, rutin üroloji kontrolünde doğuştan kısır olduğunu öğrenince tüm hayatı alt üst oldu.

Giriş Tarihi: 24.4.2018 16:47 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 16:59
Doğuştan kısır olduğunu öğrenince boşanma davası açtı!

yerel basını kısa süre önce doğuştan kısır olduğunu öğrenen ve 9 çocuk sahibi olduğunu 'sanan' adamın hikâyesini konuşuyor. Doktoru ona sağ testisinde küçük bir kist olduğunu ve bu kistin çocuk sahibi olmasına izin vermeyeceğini söyledi. Ancak bu kistin alınabileceğini sözlerine ekledi.

9 ÇOCUĞU VAR

Fakat ortada çok ciddi bir problem vardı. Adam 35 yıllık evliydi ve tam 9 çocuğu vardı. Bu duydukları karşısında büyük bir şoka girdi. Öğrendiklerinden sonra karısına bile söylemeden gidip mahkemeye başvurdu.

ÇOCUKLARINA DNA TESTİ YAPTIRDI SONUÇ...

Avukatı ile beraber karısına karşı elinden geleni yapan 50 yaşındaki adam, mahkeme kararıyla çocuklarına yaptırdı ve korkunç gerçeği öğrendi. Çocukların hiçbiri onun çocuğu değildi.

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Doğuştan kısır olduğunu öğrenince boşanma davası açtı!
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