esad rejiminden DEAŞ'a tahliye koridoru

Suriye'deki Beşşar Esad rejimi güçleri, başkent Şam'ın güneyinde Filistinli mültecilerin barındığı Yermük Kampı bölgesinin terör örgütü DEAŞ kontrolünde olan kısmına yoğun saldırılar düzenliyor.

Rejim güçleri, Doğu Guta'yı ele geçirmelerinin ardından, geçen perşembe Şam'ın güneyinde, neredeyse tamamı terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Yermük'e yoğun saldırılar başlattı. Rejimin, daha önce DEAŞ ile kuşatma altındaki bölgeyi boşaltması için yaptığı müzakerelerden sonuç çıkmamıştı.

Esad rejimi, 5 gün içinde bölgeye 300'den fazla hava saldırısı düzenledi.

Kaynaklar, sivillerin tahliyesine izin vermeyen Esad rejimi ve İran destekli grupların DEAŞ mensubu teröristlerin Şam'ın güneydoğusundaki Süveyda ili üzerinden Humus'taki çöl alanlarına geçebilmesi için koridor oluşturduğunu belirtti.

Filistin için Eylem Grubu'nun verilerine göre, operasyonun başından bu yana 336 varil bombası ve bin 150 füze atılan Yermük'te, en az 20 Filistinli mülteci hayatını kaybetti.

YERMÜK KAMPI'NDA YÜZ BİNDEN FAZLA SİVİL KUŞATMA ALTINDA

Şam'ın 8 kilometre güneyinde yoğun olarak Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermük Kampı, 16 kilometrekare alana yayılmış bir yerleşim.Bölgenin batı kısmındaki 8 kilometrekarelik bölümü terör örgütü DEAŞ'ın, doğusu kesimindeki 7 kilometrekarelik bölümü ise Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolünde.

DEAŞ KUŞATMASI ALTINDAKİ BÖLGEDE FİLİSTİNLİ MÜLTECİLER BULUNUYOR

Yermük Kampı'nın kuzeyinde Esed rejimi ile DEAŞ arasında kalan 1 kilometrekarelik alanı ise rejim karşıtı silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam kontrol ediyor. Yaklaşık 5 yıldır Esad rejimi ve İran destekli grupların kuşatması altındaki Yermük'ün DEAŞ kontrolündeki bölgesinde yarısından çoğu Filistinli mültecilerden oluşan 2 bin 500 aile yaşıyor.