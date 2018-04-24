Güney Kore'den Kuzey'e yönelik yeni düzenleme

Kuzey Kore'nin Cumartesi günü yaptığı açıklamada, nükleer ve füze denemelerinin derhal durdurulacağı, nükleer deneme alanının kullanılmayacağı ve bunun yerine ekonomik büyüme ve barış yolunun izleneceğini belirtmesi, dünya liderleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

GÜNEY-KUZEY ZİRVESİ CUMA GÜNÜ

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Cuma günü Panmunjom sınır köyünde Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile bir zirve toplantısı yapacak. Kim'in, Mayıs ayı sonunda veya Haziran başında Trump ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Moon dün yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin nükleer programını dondurma kararı, Kore yarımadasında nükleer silahların yok edilmesi için önemli bir karar" dedi.

Moon, "Bu Kuzey Kore'nin Güney Kore ve ABD ile yapacağı zirvelerden olumlu sonuçlar alma şansını arttıran bir yeşil ışık. Eğer Kuzey Kore buradan itibaren tamamen nükleer silahların yok edilmesi yoluna gidiyorsa, Kuzey Kore için parlak bir gelecek garanti edilebilir" dedi.

KUZEY KORE'YE YÖNELİK ELEŞTİRİ İÇEREN PROPAGANDALAR DURDURULDU

Güney Kore savunma bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Güney Kore'nin haber, Korece pop şarkıları ve Kuzey Kore rejimine eleştiriler içeren propaganda yayınları gece yarısında durduruldu. Bakanlık bu yayınların Kim-Moon zirvesinden sonra yeniden başlayıp başlamayacağını belirtmedi.

Açıklamada, "Bu kararın Kuzey ve Güney Kore'nin hem karşılıklı eleştiriyi hem de birbirlerine karşı propagandayı bırakmasını sağlayacağını ve barış ve yeni bir başlangıç için katkıda bulunacağını umuyoruz" denildi.

Trump, Pyongyang'ın nükleer ve füze denemelerini durduracağı yönündeki sözlerini önce memnuniyetle karşıladı, ancak dün daha temkinli yaklaşım ortaya koydu.

TRUMP "SONUCA VARMAKTAN UZAĞIZ"

Trump Twitter'da yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'de sonuca varmaktan uzaktayız, belki bir şeyler yoluna girecek ve belki de girmeyecek - sadece zaman gösterecek" dedi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Kuzey Kore ile yapacağı görüşmelerin "verimli" olacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi.