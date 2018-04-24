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askerleri Filistinli tutuklunun evini yıktı

askerleri, işgal altındaki 'nın Cenin kentinde bir Filistinli tutuklunun evini yıktı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 10:03
İsrail askerleri Filistinli tutuklunun evini yıktı

Buldozerlerle Cenin kentine baskın düzenleyen askerleri, Filistinli tutuklu Ahmed Cemal Kanba'nın evini patlayıcılarla havaya uçurdu.

Tutuklunun evinin yerle bir edilmesine tepki gösteren Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri Filistinlilere gaz bombasının yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale ederken, Filistinli gençler taş ve molotofkokteyli atıp lastik yakarak cevap verdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, olaylar sırasında bir askerin hafif şekilde yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ahmed Cemal Kanba, bir Yahudi yerleşimcinin öldürülmesi olayına katıldığı iddiasıyla aylar önce gözaltına alınmıştı.


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İsrail askerleri Filistinli tutuklunun evini yıktı
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