Macron’dan ABD’ye Suriye baskısı

ABD'ye bugün resmi bir ziyaret düzenleyecek olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli Fox'a konuştu. ABD Başkanı Donald Trump
'ın ABD birliklerini Suriye
'den çekmek istemesine ilişkin değerlendirmede bulunan Macron, "DEAŞ
'a karşı verdiğimiz savaşı bitirdiğimiz gün eğer tamamen ayrılırsak, sahayı İran'a, Esad'a ve onun adamlarına bırakmış oluruz ve o zaman yeni bir savaşa hazırlanacaklar. Bu ise teröristlerin yeniden ortaya çıkmasına sebep olacak. DEAŞ sonrası, ABD, Fransa ve müttefiklerimiz, ayrıca Rusya ve Türkiye, Suriye halkının geleceğine karar vermesinde çok önemli rol oynayacaktır" dedi.