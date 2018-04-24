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Macron’dan ABD’ye baskısı

Giriş Tarihi: 24.4.2018
Macron’dan ABD’ye Suriye baskısı
ABD'ye bugün resmi bir ziyaret düzenleyecek olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli Fox'a konuştu. ABD Başkanı 'ın ABD birliklerini 'den çekmek istemesine ilişkin değerlendirmede bulunan Macron, "'a karşı verdiğimiz savaşı bitirdiğimiz gün eğer tamamen ayrılırsak, sahayı İran'a, Esad'a ve onun adamlarına bırakmış oluruz ve o zaman yeni bir savaşa hazırlanacaklar. Bu ise teröristlerin yeniden ortaya çıkmasına sebep olacak. DEAŞ sonrası, ABD, Fransa ve müttefiklerimiz, ayrıca Rusya ve Türkiye, Suriye halkının geleceğine karar vermesinde çok önemli rol oynayacaktır" dedi.
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Macron’dan ABD’ye Suriye baskısı
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