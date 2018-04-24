Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > New York borsası sert düşüşle kapandı

sı sert düşüşle kapandı

sı, 'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki kayıplarla günü sert düşüşle tamamladı. 5 işlem günü üst üste düşüş kaydetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 23:47 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 00:00
New York borsası sert düşüşle kapandı

424,56 puan (yüzde 1,74) düşüşle 24.024,13 puana gerilerken, endeks 5 işlem günü üst üste düşüş kaydetmiş oldu.

Standard & Poor's 500 Endeksi 35,73 puan (yüzde 1,34) azalışla 2.634,56 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 121,25 puan (yüzde 1,7) değer kaybıyla 7.007,35 puana düştü.

'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri yüzde 4,8 değer kaybederken, hisseleri yüzde 1,4 kayıp gösterdi.

Ayrıca, dünya genelinde yatırımcılar için güvenli liman olarak kabul edilen 10 yıllık devlet tahvili getirileri, bugün yüzde 3 seviyesini aşarak Ocak 2014'ten beri ilk defa bu seviyenin üzerine çıkmış oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
New York borsası sert düşüşle kapandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN