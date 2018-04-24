Peru’da şifacıyı öldüren Kanadalı linç edildi

Peru
'da 81 yaşındaki şifacı kabile üyesini öldürmekle suçlanan 41 yaşındaki Kanadalı Sebastian Woodroffe (41), kabile üyelerince linç edildi. Olivia Arevalo isimli kadın şaman, geçen hafta perşembe Victoria Gracia köyündeki evinin yakınlarında silahla iki kez vurulmuş ve hayatını kaybetmişti. Köylülerin bazıları bölgede yaşayan ve şifacı şamanın hastalarından biri Woodroffe'u suçlaması üzerine olaylar büyümüştü. Polis, Kanadalı adamın cesedini Arevalo'nun evine 1 kilometre uzaklıkta buldu. Kanadalı adamın linç edildiği görüntüler de sosyal medyada yer aldı. Polis öldürülen şifacının oğlunun, Woodroffe'dan borç para aldığı ve bu nedenle iftira atılmış olabileceğini vurguladı.