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'dan flaş açıklaması

'dan gelen 'ye sevkiyatı açıklamasında, bunun 'ye de sorulması gerektiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 24.4.2018 16:11 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 16:41
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma'nın savunma komitesi başkanı Vladimir Şamanov, 'ye hava savunma sistemi gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin karar alınmadan önce, sürecinin garantör ülkelerinin de fikrinin sorulması gerektiğini söyledi.

Şamanov bir Rus haber ajansına demecinde, Suriye'ye S-300 sevk edilmesi halinde, bu hava savunma sisteminin ülkedeki önemli tesisleri, 10 bin metreye kadar yükseklikten hava saldırısı düzenleyen savaş uçaklarına karşı koruyabileceğini söyledi.

Rus parlamenter, "Bu nedenle, garantör ülkeler , ve İran'ın bu yönde bir karar alması halinde Suriye'ye S-300 sistemleri teslim edilmesi mantıklı olurdu" diye ekledi.

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Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması
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