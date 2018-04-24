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Samsat’ta in bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı

Merkez Üssü ’ın Samsat ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki de ilçede merkezi ve köylerde 13 kişi yaralandı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 06:54
Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı
Merkez üssü 'ın Samsat ilçesi Kırmacık köyü olan 5.1 büyüklüğündeki vatandaşları sokağa döktü. Depremin merkez üssü olan Samsat ilçesi 2 Mart 2017 tarihinde 5.1 büyüklüğünde depremle sarsılmış ve birçok yapı yıkılmıştı. Samsat ilçesinde önceki depremde yıkılmayan sağlam yapılan bu depremde hasar gördü. Gece saat 03.34'de meydana gelen ve vatandaşları uykuda yakalayan deprem nedeniyle büyük panik yaşandı.

İlçe merkezi ve balı köylerinde yapıların bazıları yıkıldı. Depremde 13 kişi yaralandı.

Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, Samsat ve köylerinde can kaybının yaşanmadığını, 13 hafif yaralı olduğunu ve can kaybının olmadığını söyledi.
Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat ise, sağlam yapılarında yıkıldığını dile getirerek, eski evlerinde depremde yıkıldığını söyledi.
İlçede , 112, UMKE ve itfaiye ekipleri bulunuyor. AFAD'ın çevre 4 ilden takviye ekibin yola çıktığı öğrenildi.
Samsat ilçesinde artçı depremler devam ederken, ekipler alan taramasını sürdürüyor.
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Samsat’ta depremin bilançosu gün yüzüne çıkıyor... Evler yıkıldı 13 kişi yaralandı
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